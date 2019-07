Die US-Regierung strebt eine internationale Militär-Koalition an, um Schiffe im Golf von Oman zu schützen. Marine-General Dunford sagte auf einem Armeestützpunkt in Fort Myer, die USA stünden derzeit mit einer Reihe von Ländern in Kontakt.

Er betonte, man wolle zusammen mit diesen sicherstellen, dass Schiffe ungehindert unter anderem die Straße von Hormus passieren können. In einigen Wochen werde man sehen, welche Nationen den politischen Willen hätten, sich der Initiative anzuschließen.



Die USA machen für einen Angriff auf Tanker im Juni den Iran verantwortlich. Die Regierung in Teheran weist das zurück. Der Golf von Oman liegt an Wasserstraßen, die für die weltweiten Öl-Lieferungen von zentraler Bedeutung sind.