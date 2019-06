Im Golf von Oman sind offenbar zwei Tanker angegriffen worden.

Eine Hamburger Reederei-Gruppe teilte mit, ihr Tanker "Kokuka Courageous" sei am Rumpf beschädigt worden. Das Schiff sei evakuiert worden. Ein Besatzungmitglied sei leicht verletzt. Die norwegische Gesellschaft Frontline gab bekannt, an Bord eines ihrer Schiffe sei Feuer ausgebrochen. Die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete, ein iranisches Schiff habe 44 Seeleute der beiden beschädigten Tanker aufgenommen.



Mitte Mai hatten arabische Staaten mutmaßliche Sabotageakte an mehreren Öltankern in der Region gemeldet.