Im Golf von Oman sind offenbar zwei Schiffe angegriffen worden.

Die norwegische Seefahrtsbehörde bestätigte einen Angriff auf den Öltanker "Front Altair". Nach Explosionen an Bord brenne der Tanker. Eine Hamburger Reederei-Gruppe teilte mit, ihr Tanker "Kokuka Courageous" sei bei einem Zwischenfall am Rumpf beschädigt worden. Ein Mitglied der Crew sei leicht verletzt worden. Zuvor hatte die US-Marine von zwei Notrufen berichtet. Die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete, ein iranisches Schiff habe 44 Seeleute der beiden beschädigten Tanker aufgenommen.



Mitte Mai hatten arabische Staaten mutmaßliche Sabotageakte an mehreren Schiffen in der Region gemeldet.