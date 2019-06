Im Golf von Oman sind offenbar zwei Schiffe angegriffen worden.

Die norwegische Seefahrtsbehörde bestätigte eine Attacke auf den Öltanker "Front Altair". Er sei nach Explosionen an Bord in Brand geraten. Eine Hamburger Reederei-Gruppe teilte zudem mit, ihr Tanker "Kokuka Courageous" sei bei einem Zwischenfall am Rumpf beschädigt worden. Ein Mitglied der Crew sei leicht verletzt worden. Die Besatzungen beider Schiffe wurden den Angaben zufolge von Bord und in Sicherheit gebracht.



Ein Sprecher der russischen Regierung betonte, es sei völlig unklar, was hinter den Vorfällen stecke. UNO-Generalsekretär Guterres sagt bei einem Treffen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, er verurteile jeden Angriff gegen die zivile Schifffahrt. Er verlangte eine Klärung der Tatsachen. Die Welt könne sich keine größere Konfrontation im Golf von Oman erlauben.

Maas warnt vor Eskalation in der Region

Bundesaußenminister Maas warnte in Berlin, die Vorfälle könnten zu einer Eskalation in der Region führen. Solche Sabotageakte seien eine Bedrohung für offene Handelswege und den Frieden.



Bereits Mitte Mai soll es in der Region Sabotageakte gegen mehrere Handelsschiffe gegeben haben. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich.