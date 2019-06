Die USA machen den Iran für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman verantwortlich. Das sagte Außenminister Pompeo auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Washington. Diese Einschätzung basiere unter anderem auf Geheimdienstinformationen und den eingesetzten Waffen. Wie der kuwaitische Botschafter bei den Vereintgen Nationen, al-Otaibi, in New York erklärte, haben die USA dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bislang keinerlei Beweise für eine iranische Täterschaft vorgelegt. Das Emirat hat derzeit den Vorsitz in dem UNO-Gremium.

Vor der Küste des Iran war gestern ein norwegischer Öltanker in Brand geraten. Ein Schiff einer deutschen Reederei wurde beschädigt. Alle 44 Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters wurde am Rumpf eines der beiden Schiffe eine sogenannte Haftmine entdeckt. Sollte sich das bestätigten, würde es sich um die gleiche Angriffsmethode wie vor einem Monat handeln, als vier Öltanker vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate attackiert worden waren. Auch damals war der Iran beschuldigt worden. In beiden Fällen hat die Regierung in Teheran die Vorwürfe zurückgewiesen.