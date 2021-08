Frankreichs Präsident Macron hat dem Irak die weitere Präsenz französischer Soldaten zugesagt.

Macron sagte in Bagdad, unabhängig von den Entscheidungen der USA werde Frankreich den Kampf gegen Terrorismus im Irak fortsetzen. Die USA planen, ihre Einheiten Ende des Jahres aus dem Irak abzuziehen und nur noch mit Ausbildern und Beratern im Land zu bleiben.



Der französische Präsident hatte zuvor an einer Konferenz der Golfstaaten in Bagdad teilgenommen. Bei dem Treffen erklärte Iraks Regierungschef Kadhimi, er wehre sich dagegen, sein Land zum Schauplatz regionaler und internationaler Konflikte werden zu lassen. Zu der Konferenz waren auch der iranische Außenminister Abdollahian und sein saudischer Amtskollege bin Farhan erschienen. Der schiitische Iran und das sunnitische Saudi-Arabien betrachten sich als verfeindet.

