Der Google-Mutterkonzern Alphabet will weltweit 12.000 Stellen streichen. (dpa / Jens Büttner)

Das kündigte der Vorstandsvorsitzende Pichai in einer E-Mail an die Mitarbeiter an. Die Zahl entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft.

In dieser Woche hatte bereits Microsoft die Streichung von 10.000 Stellen angekündigt. Andere Technik-Konzerne wie Amazon und Facebook bauen ebenfalls Tausende Arbeitsplätze ab.

Die Branche hatte mit dem boomenden Geschäft in der Corona-Pandemie ihre Mitarbeiterzahlen zum Teil deutlich aufgestockt. Zuletzt verlangsamte sich die Geschäftsentwicklung jedoch unter anderem wegen der Konjunktursorgen und der hohen Inflation.

