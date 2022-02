Ein langer Stau an der ukrainischen Grenze. Die Anzeige der Verkehrsinformationen in Echtzeit in der Ukraine ist nun abgeschaltet worden. (Imago/Chen Wenxian)

Die eigentliche Navigationsfunktion wurde nicht eingeschränkt. Alphabet erklärte, man habe sich mit ukrainischen Behörden beraten und die Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung getroffen. Google sammelt anonymisiert über die Smartphones mit dem Betriebssystem Android Standortdaten. Damit kann beispielsweise erkannt werden, ob viele Menschen in einem Verkehrsstau stecken. In der Ukraine führte das dazu, dass beispielsweise in Echtzeit nachverfolgt werden konnte, ob Zivilisten an Straßensperren im Stau standen.

Die Abschaltung der Anzeige der Verkehrsströme ist Teil eines Maßnahmenpakets, das Google in der vergangenen Woche eingeleitet hat. Der Konzern will mit Blick auf den Ukraine-Konflikt unter anderem gegen Desinformationskampagnen und Hacking vorgehen.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.