Die Google-Website auf einem Smartphone (IMAGO/NurPhoto)

Das hat der Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg entschieden. Demnach kann das Recht auf freie Information nicht berücksichtigt werden, sobald ein Teil des aufgelisteten Inhalts nicht richtig ist. Der Betreiber der Suchmaschine ist allerdings nicht dazu angehalten, aktiv bei der Suche nach Tatsachen mitzuwirken. Die Nachweispflicht liegt bei der betroffenen Person.

In dem konkreten Fall hatte ein Ehepaar Google aufgefordert, in der Trefferliste verlinkte Inhalte zu löschen. Google berief sich aber darauf, die Wahrheit der verlinkten Inhalte nicht beurteilen zu können. Daraufhin klagte das Paar vor dem Bundesgerichtshof, der das Verfahren an das EU-Gericht weitergab.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.