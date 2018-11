Bundesfinanzminister Scholz hat sich dafür ausgesprochen, große Digitalkonzerne wie Google und Facebook frühestens ab 2020 mit einer Steuer zu belegen.

Falls bis dahin keine Einigung auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erzielt worden sei, müsse es auf europäischer Ebene eine Lösung geben, sagte Scholz beim Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, für Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro sowie einem Online-Umsatz von 50 Millionen Euro in Europa drei Prozent Umsatzsteuer zu verhängen. Frankreich hatte dafür plädiert, die Steuer schon früher einzuführen. Grund ist, dass Digitalkonzerne in Europa große Umsätze und Gewinne verbuchen, aber kaum Steuern zahlen, da sie in den meisten Ländern keine besteuerbaren Firmensitze haben.