Die Vereinbarung sieht nach Angaben von Anwälten der Klägerinnen auch vor, dass ein externer Berater die Beschäftigungspraktiken überprüft. Ein Richter muss noch über die Einigung entscheiden. Google betonte in einer Stellungnahme, mit dem Vergleich sei kein Schuldeingeständnis verbunden. Beide Seiten seien aber nach fünf Jahren Rechtsstreit der Ansicht gewesen, dass dies der beste Weg sei.

Zentraler Vorwurf der Klage ist die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern bei der Bezahlung. So sollen weibliche Angestellte in gleicher Position weniger verdient haben als Männer, was im US-Bundesstaat Kalifornien gegen das Gesetz verstößt. Mehr als 15.000 Frauen hatten sich der Sammelklage angeschlossen.

