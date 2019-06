Im Streit um die Herausgabe des Segelschulschiffs "Gorch Fock" will das Verteidigungsministerium eine Entscheidung des Landgerichts Bremen anfechten.

Es werde sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Bremen eingelegt, teilte ein Ministeriumssprecher in Berlin mit. Als Eigentümer des Schiffes werde der Bund alles daran setzen, dass die "Gorch Fock" vertragsgerecht ausgedockt werden könne.



Das Landgericht Bremen hatte es gestern abgelehnt, eine einstweilige Verfügung gegen die Bredo-Werft in Bremerhaven zu erlassen und diese zur Herausgabe des Schiffes zu zwingen. Dies hatte das Ministerium beantragt. Die Werft betrachtet den sanierten Rumpf als Pfand. Sie hat angekündigt, das Schiff am Freitag nur dann zu Wasser zu lassen, wenn der Bund offene Rechnungen in Höhe von 5,1 Millionen Euro bezahlt.