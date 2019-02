Die Elsflether Werft, in der das Segelschulschiff der Marine - Gorch Fock - saniert wird, meldet Insolvenz an.

Vorstandschef Birk teilte in Elsfleth mit, dass die Geschäftsführung die Zahlungsunfähigkeit heute offiziell einräumt. Ziel sei ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Verschiedene Medien hatten berichtet, die Werft habe Subunternehmer seit Monaten nicht mehr bezahlt.



Das Verteidigungsministerium erklärte, es könnten weitere Instandhaltungskosten durch Verzögerungen entstehen. Zugleich bietet das Verfahren aber die Chance, Optimierungen bei Verträgen zu erreichen.



FDP und Grüne im Bundestag hatten gefordert, dass die Sanierung des maroden Segelschulschiffs zunächst auf Eis gelegt wird. Die Arbeiten seien bis zur Klärung aller offenen Fragen sofort einzustellen, hieß es in einem Antrag. Die Bundesregierung solle zudem bis zum 15. März berichten, welche finanziellen und zeitlichen Auswirkungen die Insolvenz habe.