Die Elsflether Werft, in der das Segelschulschiff der Marine - die "Gorch Fock" - saniert wird, meldet Insolvenz an.

Vorstandschef Birk teilte in Elsfleth mit, dass die Geschäftsführung die Zahlungsunfähigkeit heute offiziell anmeldet. Ziel sei ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Verschiedene Medien hatten berichtet, die Werft habe Subunternehmer seit Monaten nicht mehr bezahlt. Weiter hieß es, es sei unklar, ob die Reparaturarbeiten an der "Gorch Fock" abgeschlossen werden könnten. Laut "Spiegel Online" will Verteidigungsministerin von der Leyen den Haushaltsausschuss des Bundestages über Probleme bei der Sanierung informieren.



Die "Gorch Fock" liegt seit 2016 in der Elsflether Werft im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch und wird überholt. Die ursprünglich veranschlagten Kosten sind von zehn Millionen auf 135 Millionen Euro gestiegen. Im Dezember ordnete die Marine deshalb einen vorläufigen Zahlungsstopp an.