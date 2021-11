Die erste Ausbildungsfahrt des runderneuerten Segelschulschiffs "Gorch Fock" wird verschoben.

Als Grund nannte ein Marinesprecher Keime in der Trinkwasseranlage. Eigentlich sollte der Dreimaster an diesem Mittwoch auslaufen, nun soll die "Gorch Fock" erst in der kommenden Woche am Donnerstag oder Freitag auf Fahrt gehen. Ziel des ersten großen Törns sind die Kanarischen Inseln. An Bord werden zunächst nur die 120 Männer und Frauen der Stammbesatzung des Seglers sein.



Der Kommandant Nils Brandt wertete das Keim-Problem als "ganz normale Begleiterscheinung" der langen Zeit in der Werft. In den nächsten Tagen müssten Wasserleitungen gespült werden. Anfang Oktober war die "Gorch Fock" nach rund sechs Jahren Werftzeit nach Kiel zurückgekehrt. Die Kosten für die Sanierung des Segelschiffs waren in den vergangenen Jahren von zunächst 10 Millionen auf 135 Millionen Euro gestiegen.

