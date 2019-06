Nach mehr als drei Jahren im Trockendock schwimmt die "Gorch Fock" wieder.

Der Rumpf des Segelschulschiffs wurde heute für einen Testlauf zu Wasser gelassen. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen bezeichnete das Ausdocken in einer Werft in Bremerhaven als wichtigen Tag für die Marine. Das Ziel, die "Gorch Fock" wieder als Ausbildungsschiff auf hoher See einzusetzen, sei damit aber noch nicht erreicht. Die Sanierung des Dreimasters könnte nach Ansicht von Fachleuten rund 135 Millionen Euro kosten. Veranschlagt waren 10 Millionen.