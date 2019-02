Der Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Bartels, hat eine rasche Entscheidung über das Segelschulschiff "Gorch Fock" angemahnt.

Entweder stelle man die Gorch Fock fertig oder man baue oder kaufe bald ein neues Schiff, sagte Bartels der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Deutschland sollte als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt in der Lage sein, der Marine ein Segelschulschiff zur Verfügung zu stellen.



Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann sagte im Deutschlandfunk, faktisch werde die Gorch Fock gerade neu gebaut. Als Alternative zum Weiterbau gebe es nur die Aufgabe des Schiffes. Ihre Partei sei grundsätzlich für den Erhalt der Gorch Fock, doch sei es fraglich, ob die Elsflether Werft noch in der Lage sei, den Bau zu beenden. Deshalb sei es richtig, das Geld für die Sanierung erst einmal einzufrieren.



Die Kosten für die Reparatur sind von ursprünglich geplanten 10 auf inzwischen veranschlagte 135 Millionen Euro gestiegen. Gestern hatte die Elsflether Werft Insolvenz angemeldet. Hintergrund sind mutmaßlich veruntreute Gelder in Millionenhöhe.