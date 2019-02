Bei der Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" der Marine zeichnen sich neue Probleme ab.

Wie das ARD-Fernsehen berichtet, will die Geschäftsführung der Elsflether Werft, in der das Schiff gerade saniert wird, heute Insolvenz anmelden (Audio-Link). Gestern sei die Geschäftsführung im Bundesverteidigungsministerium gewesen. Dem Bericht zufolge hat die Werft Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe. Mehrere Subunternehmer hätten seit Monaten kein Geld erhalten.



In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Kostensteigerungen bei der Sanierung der Gorch Fock gegeben. Im Dezember ordnete die Marine einen Zahlungssstopp an. Bisher sind fast 70 Millionen Euro für die Sanierung aufgewendet worden. Die Gesamtkosten werden inzwischen auf 135 Millionen Euro beziffert.