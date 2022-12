Christentum

Bescherung und gemeinsames Essen gehören laut aktuellen Studie für die meisten Deutschen nach wie vor zu Heiligabend. Der Kirchengang nicht mehr. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

In den Predigten geht es neben der Weihnachtsbotschaft vor allem um Krieg und Frieden, um gesellschaftliches Miteinander und um die Krisen der Kirchen. Viele Familien kamen bereits zu ihren Feierlichkeiten zusammen. Dazu gehören laut der jüngsten Weihnachtsstudie der Universität der Bundeswehr in München für die meisten eine Bescherung und ein gemeinsames Abendessen, wie Studienleiter Philipp Rauschnabel dem Sender SWR sagte. In die Kirche gingen dagegen nur noch weniger als 20 Prozent, erklärte er.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.