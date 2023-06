Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentags in Nürnberg (IMAGO / epd / IMAGO / Thomas Lohnes)

Das fünftägige Treffen stand unter dem Motto "Jetzt ist die Zeit". Angemeldet waren rund 60.000 Teilnehmer. Thematische Schwerpunkte waren die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine und der Zustand der Demokratie. Zahlreiche Gäste aus der Bundespolitik nahmen an den Diskussionsrunden teil. Der nächste evangelische Kirchentag findet in zwei Jahren in Hannover statt.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.