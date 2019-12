Gottfried und Maria Kirch Das Astronomenpaar in Berlin

Vor 380 Jahren kam in Guben in der Niederlausitz Gottfried Kirch zur Welt. Er arbeitete zunächst als Schulmeister und wurde später Astronom. Seine Ausbildung erhielt er unter anderem bei Johannes Hevelius in Danzig.

Von Dirk Lorenzen

