Die russischen Angriffe in der Region Donezk in der Ukraine gehen weiter. (IMAGO / Cover-Images)

Der Gouverneur der Region Donezk, Kyrylenko, sagte, die gesamte Frontlinie in der Region werde unter Beschuss genommen. Die heftigsten Kämpfe gebe es in der Nähe der Städte Bachmut und Awdijiwka. Die russischen Truppen versuchten außerdem, in die Nähe der zurückeroberten Stadt Lyman vorzudringen. Nach Angaben der Militärführung in Kiew wurde auch wieder zivile Infrastruktur beschossen. Davon waren insbesondere die Regionen Charkiw und Mykolajiw betroffen.

Weiterführende Informationen

