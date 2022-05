Raketenangriff auf Odessa (Ukrinform/dpa)

Ziel war erneut die Hafenstadt Odessa. Der Gouverneur der Region schrieb bei Telegram, es gebe Tote und Verletzte. Unter anderem sei eine Infrastruktureinrichtung getroffen worden. Auch das Dach einer Kirche sei zerstört worden, meldete ein Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats.

Dramatisch ist nach wie vor die Situation der Menschen in der Hafenstadt Mariupol. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" sprach von einer desaströsen Lage. Notfallkoordinatorin Wolz sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, man mache sich keine Vorstellung davon, was man in Mariupol noch sehen werde. Butscha, Irpin und Hostomel seien nur die Spitze des Eisbergs.

