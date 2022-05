Nach Massaker in Texas

Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott. (ZUMA Wire/ Bob Daemmrich)

Abbott werde sich nur per Videobotschaft an die Teilnehmer wenden und stattdessen in Präsenz an einer Pressekonferenz im texanischen Uvalde teilnehmen, melden örtliche Medien. In der Kleinstadt hatte ein 18-Jähriger am Dienstag in einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet. Das Massaker löste Entsetzen aus und ließ erneut Forderungen nach schärferen Waffengesetzen laut werden lassen, denen sich die NRA widersetzt. Das Jahrestreffen der Waffenlobby-Organisation findet heute in Houston statt. Der frühere US-Präsident Trump hat seine Teilnahme bestätigt.

