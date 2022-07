Gouverneur Hajdaj sieht die Gefahr einer humanitären Katastrophe in Sjewjerodonezk. (IMAGO/ITAR-TASS)

Das russische Militär hatte Sjewjerodonezk und das benachbarte Lyssytschansk vor kurzem erobert und kontrolliert seitdem nach eigenen Angaben die gesamte Region Luhansk.

Der ukrainische Gouverneur Hajdaj sagte der Nachrichtenagentur AP, Sjewjerodonezk stehe am Rande einer humanitären Katastrophe. Die russischen Besatzer hätten die gesamte kritische Infrastruktur zerstört und seien nicht in der Lage, irgendetwas zu reparieren. Hajdaj hatte die Zahl der Einwohner, die noch in der Stadt seien, vergangene Woche mit 8.000 angegeben. Vor dem Krieg lebten dort rund 100.000 Menschen. Hajdaj betonte, in einigen Dörfern der Region gebe es noch immer heftige Kämpfe. Dabei setze Russland massiven Artilleriebeschuss ein.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.