Ohne Unterstützung müssten Soldaten und Polizisten eingesetzt werden, um Plünderungen zu verhindern, sagte der Gouverneur von Bohol einem Radiosender. Er könne keine Lebensmittel mehr beschaffen. Viele der 1,2 Millionen Menschen in der Provinz seien fünf Tage nach dem Taifun immer noch von der Stromversorgung abgeschnitten. Es fehle Wasser und Treibstoff.

Japan will Stromgeneratoren, Zelte, Isomatten, Wasserbehälter und Dachplanen in die Regionen schicken. China will Lebensmittel liefern. Infolge des Taifuns sind mindestens 375 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 400.000 Menschen sind obdachlos.

