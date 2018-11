Knapp zwei Wochen nach den Zwischenwahlen in den USA steht fest, dass die Republikaner sowohl in Florida als auch in Georgia die Gouverneurswahlen gewonnen haben.

In Florida übvernimmt Ron DeSantis das Amt, in Georgia Brian Kemp. Ihre Kontrahenten von der Demokratischen Partei räumten ihre Niederlage bereits ein. Der Demokrat Gillum war angetreten, um der erste afroamerikanische Gouverneur von Florida zu werden. In Georgia hatte die demokratische Politikerin Abrams gehofft, als erste Schwarze in den Vereinigten Staaten zur Gouverneurin gewählt zu werden.



Am Dienstag will die Wahlbehörde auch den Ausgang der Senatswahlen in Florida mitteilen. Hier hatte der Republikaner Scott nur um 0,15 Prozentpunkte vor seinem Konkurrenten Nelson von den Demokraten gelegen. Nach erhebllichen Pannen und technischen Problemen wurde inzwischen eine dritte Auszählung der Stimmen per Hand angeordnet.