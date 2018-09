Gouverneursvorwahl in New York

Bei der Vorwahl der Demokratischen Partei für den Gouverneursposten im US-Bundesstaat New York hat sich Amtsinhaber Cuomo gegen die Schauspielerin Cynthia Nixon durchgesetzt.

Cuomo tritt damit bei der Wahl im November für eine dritte Amtszeit an. Sein Herausforderer ist der Republikaner Molinaro. Die unterlegene Nixon ist bekannt durch ihre Rolle in der Fernsehserie "Sex and the City".