Im US-Bundesstaat Georgia hat die demokratische Politikerin Abrams eingeräumt, dass sie die Wahl um das Amt des Gouverneurs nicht mehr gewinnen kann.

Sie erkenne an, dass der Republikaner Kemp zum Sieger erklärt werde, sagte Abrams zehn Tage nach der Abstimmung bei einem Auftritt in Atlanta. Von einer Niederlage wollte sie allerdings nicht sprechen. Denn das bedeute anzuerkennen, dass bei der Wahl alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Die demokratische Politikerin kündigte an, gegen den Bundesstaat Georgia Klage einreichen zu wollen. Es habe schwere Fehler gegeben. Abrams hatte gehofft, als erste Schwarze in den Vereinigten Staaten zur Gouverneurin gewählt zu werden. Sie vereinte rund 49 Prozent der Stimmen auf sich.



Der designierte Gouverneur, Kemp, steht unter anderem in der Kritik, weil er als Staatssekretär von Georgia hunderttausende Menschen aus dem Wählerverzeichnis hatte streichen lassen. Gegner werfen dem Republikaner vor, er habe so vor allem schwarzen Bürgern das Wählen erschweren wollen.