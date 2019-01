Im Haushaltsstreit hat US-Präsident Trump Medienberichten zufolge die Spitzenvertreter beider Kongresskammern ins Weiße Haus eingeladen.

Die Unterredung sei für heute geplant, berichtete die "Washington Post". Es wäre das erste direkte Treffen zwischen Republikanern und Demokraten seit Beginn der Haushaltssperre vor fast zwei Wochen (Audio-Link).



Wegen des Streits um die vom Präsidenten verlangten Finanzmittel für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko konnte bislang kein Budget verabschiedet werden. Die Demokraten lehnen die Pläne ab und wollen einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen. Am Donnerstag tritt in Washington das neu gewählte Repräsentantenhaus zusammen, in dem die Demokraten eine Mehrheit haben.



Die Auseinandersetzung über den Haushalt führte vor knapp zwei Wochen zum Stillstand von Teilen der US-Regierung. Hunderttausende Bedienstete sind im Zwangsurlaub oder müssen vorerst ohne Gehalt arbeiten.