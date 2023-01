Das Grab des emeritierten Papstes Benedikt XVI. im Petersdom (AFP / VINCENZO PINTO)

Das ehemalige Oberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche war am vergangenen Donnerstag in der Krypta unter dem Petersdom im Vatikan beigesetzt worden - in der Grabstätte des früheren Papstes Johannes Paul des Zweiten. Dessen Sarg war nach seiner Seligsprechung in einer Seitenkapelle des Petersdoms verlegt worden.

Benedikt der Sechzehnte war am 31. Dezember im Alter von 95 Jahren gestorben.

