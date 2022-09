Blick in eine rund 3300 Jahre alte intakte Grabkammer aus der Zeit des ägyptischen Pharaos Ramses II. (- / Israelische Altertumsbehörde / / )

Ein Bagger habe die in Stein gehauene Anlage aus der Zeit des ägyptischen Pharaos Ramses des Zweiten bei Bauarbeiten in Palmachim am Mittelmeer aufgedeckt, teilte die Altertumsbehörde mit. In der Kammer seien Dutzende unberührte Grabbeigaben gewesen, darunter Tonwaren, Kochtöpfe, Vorratsbehälter sowie Pfeil- und Speerspitzen.

Der zuständige Archäologe Eli Jannai sprach von einer "Entdeckung, die man nur einmal im Leben macht". Er sei sich wie am Set eines Indiana-Jones-Films vorgekommen. Da die Grabkammer unberührt sei, könne man mit modernen wissenschaftlichen Methoden wichtige Informationen über die dortigen Funde erlangen. Offenbar habe es sich um eine Familiengruft gehandelt.

