Der französische Grafiker, Schriftsteller und Illustrator Tomi Ungerer ist tot.

Medienberichten zufolge starb er in der vergangenen Nacht im Alter von 87 Jahren im Haus seiner Tochter in Cork in Irland. Bekannt wurde Ungerer vor allem mit seinen Bilderbüchern für Kinder und Erwachsene. Als Klassiker gelten "Der Mondmann" und "Die drei Räuber". Ungerer lebte abwechselnd in seiner Geburtsstadt Straßburg oder im irischen Cork.



Im Jahr 2007 wurde in Straßburg ein nach ihm benanntes Museum eröffnet. Etwa 8.000 Zeichungen, Plakate, Grafiken und Skulpturen sind dort zu sehen.