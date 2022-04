Musikpreis

Bruno Mars, Dernst Emile II, und Anderson Paak von Silk Sonic (v.l.n.r.) nehmen den Grammy für den besten Song des Jahres entgegen. (Getty Images via AFP)

"Album des Jahres" ist nach Ansicht der Jury "We Are" von Jon Batitse. Die 19-jährige US-Sängerin Olivia Rodrigo erhielt zwei Grammys, unter anderem wurde sie als beste Newcomerin geehrt. Zudem bekam sie die Auszeichnung in der Kategorie "beste Popsolo-Darbietung" für ihren Song "Drivers Licence".

Gleich drei der Preise gingen an die Foo Fighters, unter anderem in der Kategorie "bestes Rockalbum". Bei der live im US-Fernsehen übertragenen Veranstaltung wurde auch der ukrainische Präsident Selenskyj zugeschaltet. "Was könnte gegenteiliger zu Musik sein als Krieg?", sagte er und bat: "Füllt die Stille mit eurer Musik. Unterstützt uns auf jegliche Art und Weise, die euch möglich ist."

