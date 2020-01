Große Gewinnerin bei der Verleihung der Grammy Awards ist die US-Musikerin Billie Eilish.

Sie wurde in Los Angeles in den Hauptkategorien "Beste neue Künstlerin", "Album des Jahres", "Aufnahme des Jahres" und "Song des Jahres" ausgezeichnet.



Die Grammy Awards gelten als wichtigste internationale Preise in der Musikbranche.