Der Grammy für das beste Album des Jahres geht an die Countrysängerin Kacey Musgraves.

Die US-Amerikanerin wurde bei der Gala in Los Angeles für ihre Platte "Golden Hour" ausgezeichnet. Die Preise für das beste Lied und die beste Aufnahme erhielt der Musiker Childish Gambino für "This Is America".



In der Kategorie bester neuer Künstler gewann die britische Sängerin Dua Lipa. Die Grammys gelten als der wichtigste Musikpreis der USA und werden in insgesamt 84 Kategorien vergeben.