Fünf Tage nach dem Ausbruch des Waldbrandes auf der spanischen Insel Gran Canaria sind die meisten Bewohner wieder in ihre Häuser zurückgekehrt.

Die Feuerwehr brachte den Brand im Naturpark Tamadaba weitgehend unter Kontrolle. Aufgrund der Trockenheit könnten die Feuer aber wieder ausbrechen. Nach der Evakuierung mehrerer Dörfer hatten die Behörden bereits am Dienstag einem Teil der 10.000 betroffenen Bewohner die Rückkehr in ihre Häuser erlaubt. Das Feuer war am Samstag entstanden. Es hat rund 120 Quadratkilometer im Landesinneren der Insel zerstört.