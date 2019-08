Die Feuerwehr auf Gran Canaria bekommt den verheerenden Waldbrand langsam unter Kontrolle.

Man sehe sich inzwischen in der Lage, das Feuer zu löschen, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte. Die Gefahr sei aber noch nicht vorüber. Mehr als 4.500 Menschen konnten in der Nacht in ihre Häuser zurückkehren, wie der Notfalldienst der Insel mitteilte. Damit habe sich die Zahl der Personen in Notunterkünften halbiert. Von dem Waldbrand waren rund 10.000 Hektar Fläche im Inneren Gran Canarias betroffen.