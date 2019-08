Auf Gran Canaria ist es erneut zu einem Waldbrand gekommen.

Betroffen ist das eher bergige Zentrum der zu Spanien gehörenden Kanaren-Insel. Dort brachten die Behörden mehr als 2.000 Menschen in Sicherheit. Wegen starken Windes sei die Lage schwierig, hieß es. Das Feuer hatte sich in einem Gebiet nahe der Stadt Valleseco und dem Dorf Tejeda ausgebreitet. Die Gegend war bereits in der vergangenen Woche von einem Waldbrand betroffen.