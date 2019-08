Der verheerende Waldbrand in den Bergen von Gran Canaria hat sich leicht abgeschwächt.

Das teilte Regionalpräsident Torres mit. Demnach verlor der Brand über Nacht etwas an Stärke. Auch das Naturschutzgebiet Inagua blieb bislang von den Flammen verschont. Mittlerweile sind rund 10.000 Hektar Fläche betroffen, 2.000 davon im berühmten Naturpark Tamadaba. 9.000 Menschen sind seit Ausbruch des Feuers am Samstag in Sicherheit gebracht worden. Der Tourismus auf der Kanarischen Insel ist den Angaben zufolge nicht betroffen.