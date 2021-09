Qualifikant Peter Gojowczyk hat bei den US Open in New York zum ersten Mal das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht.

Der 32 Jahre alte Münchner gewann gegen Henri Laaksonen aus der Schweiz mit 3:6, 6:3, 6:1, 6:4. Beide Tennisprofis hatten sich erst über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert. Nach 2:07 Stunden verwandelte Gojowczyk, Nummer 141 der Weltrangliste, seinen ersten Matchball gegen den an Position 130 geführten Laaksonen. Im Spiel um den Einzug ins Viertelfinale trifft Gojowczyk nun auf Carlos Alcaraz aus Spanien. Der 18-Jährige besiegte überraschend den griechischen Mitfavorit Stefanos Tsitsipas in fünf Sätzen mit 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5). Alcaraz qualifizierte sich damit als jüngster Spieler seit 1989 für das Achtelfinale der US Open.

