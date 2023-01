Der Norweger Halvor Egner Granerud beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen. (dpa / AP / Matthias Schrader)

Er gewann damit vor dem Slowenen Anze Lanisek und dem polnischen Gesamtweltcup-Führenden Dawid Kubacki. Granerud hatte bereits in Oberstdorf gewonnen und könnte damit nach Sven Hannawald, Kamil Stoch und Ryoyu Kobayashi der vierte Athlet werden, der in einer Saison alle vier Wettbewerbe der Tournee nacheinander gewinnt.

Das deutsche Team um Karl Geiger und Andreas Wellinger lag zum Start ins Jahr 2023 weiter hinten. Olympiasieger Wellinger belegte den achten Rang, der als Mitfavorit gehandelte Geiger kam nicht über Platz elf hinaus.

Noch schlechter lief es für Markus Eisenbichler, der wie in Oberstdorf bereits im ersten Durchgang ausschied. Das nächste Springen findet am Mittwoch am Bergisel in Innsbruck statt, das Finale am 6. Januar in Bischofshofen.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.