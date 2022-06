70. Thronjubiläum der Königin Elizabeth II. (Jonathan Brady/PA Wire/dpa)

Bundespräsident Steinmeier hatte bereits den genauen Jahrestag ihrer Thronbesteigung im Februar genutzt, um seine Glückwünsche im Namen Deutschlands zu übermitteln.

Königin Elisabeth hatte am 6. Februar 1952 die Regentschaft Großbritanniens und des Commonwealth übernommen. In London begannen am Vormittag die offiziellen Feierlichkeiten. Die 96-jährige Monarchin verfolgte vom Balkon des Buckingham-Palasts die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour", an der sich mehr als 1.200 Soldaten beteiligten. Später werden zahlreiche Leuchtfeuer am Buckingham-Palast sowie an anderen Orten des Vereinigten Königreichs entzündet. Die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum der Queen sollen vier Tage lang dauern.

Störer begleiten Aufmarsch der Soldaten

Kurz vor Beginn der Militärparade in der britischen Hauptstadt störten mindestens vier Personen den Aufmarsch der Soldaten. Sie warfen sich vor einer Militärkapelle auf den Boden und hielten ein Schild in die Höhe. Die Polizei nahm die Störer fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine Protestaktion von Monarchie-Gegnern handelt.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.