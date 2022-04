Der wiedergewählte französische Präsident Emmanuel Macron (AFP)

EU-Ratspräsident Michel erklärte: "In diesen turbulenten Zeiten brauchen wir ein solides Europa und ein Frankreich, das sich voll und ganz für eine souveränere und strategischere Europäische Union einsetzt." Mit Macron könne die Staatengemeinschaft auf fünf weitere Jahre an der Seite eines verlässlichen Partners zählen.

"Großartige Neuigkeiten für ganz Europa", schrieb Italiens Ministerpräsident Draghi. Der belgische Regierungschef De Croo sieht in dem Wahlsieg von Macron auch ein Zeichen im Kampf gegen Extremismus. Die Franzosen hätten sich nicht nur für ein starkes Land in einem starken Europa entschieden, schrieb der Belgier. Frankreich habe auch auf demokratische Werte und die Werte der Aufklärung gesetzt. Der niederländische Premierminister Rutte betonte, er freue sich darauf, mit Frankreich die umfassende und konstruktive Zusammenarbeit innerhalb der EU und der NATO fortzusetzen. Aus der Downing Street in London kamen ebenfalls Gratulationen. Der britische Premierminister Johnson unterstrich, er sei glücklich, weiter mit dem französischen Präsidenten zusammenzuarbeiten. US-Präsident Biden sprach sich ebenfalls für eine weitere Zusammenarbeit aus.

Kritischer zeigte sich etwa der EVP-Fraktionschef im EU-Parlament Weber. Zwar sei das Wahlergebnis gut für Europa. Aber die ersten fünf Jahre unter Macron hätten Populisten und Extreme stärker gemacht als je zuvor.

Esken (SPD): "Ich tanze! Große Erleichterung"

Bundestagspräsidentin Bas sprach von einer "guten Nachricht für Europa und für die Fortsetzung der Deutsch-Französischen Freundschaft." Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister Lindner notierte, das vereinte Europa sei der größte Gewinner der Wahl. Die SPD-Vorsitzende Esken twitterte: "Ich tanze! Große Erleichterung." Grünen-Parteichefin Lang ging auf die Bedeutung der Wahl für den Krieg in der Ukraine ein: "Nun gilt es weiter gemeinsam an einem starken und souveränen Europa zu arbeiten. Und dafür zu kämpfen, dass Putin-Freunde und Rechtsextreme wie Le Pen der Regierungsmacht nicht so nahekommen, wie heute in Frankreich."

AfD gratuliert Le Pen

CDU-Parteichef Merz erklärte, mit der Wiederwahl von Macron sei ein neuer Anlauf für deutsch-französische Zusammenarbeit möglich und nötig. Der Vorsitzende der AfD, Chrupalla, gratulierte Macrons Herausforderin Le Pen zu "ihrem starken Ergebnis". Macron habe nur einen "Scheinsieg errungen".

Aktuelle Daten und Fakten sowie politische Reaktionen aus Frankreich finden Sie hier

Wie die Zeitungen Macrons Wahlsieg kommentieren

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.