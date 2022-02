Steinmeier wiedergewählt Gratulationen von allen Seiten - "Richtiger Präsident zur richtigen Zeit"

Bundespräsident Steinmeier erhält von vielen Seiten Gratulationen zu seiner Wiederwahl. Er sei "der richtige Präsident genau zur richtigen Zeit", sagte Bundeskanzler Scholz. Steinmeier sei in der Lage, Orientierung zu geben in schwierigen Zeiten. Diese sei nötig mit Blick auf die Pandemie und auf die Sicherung des Friedens in Europa.

13.02.2022