Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag zunächst wolkig und vor allem in der Mitte sowie im Süden meist trocken. Später dann von Nordwesten her aufkommender Niederschlag. 16 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.