Die Forderungen nach politischen Maßnahmen gegen türkische Rechtsextremisten in Deutschland werden lauter.

Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, von Storch, forderte Union und Linkspartei zum Handeln auf. Zusammen mit ihrer Partei könnten 57 Prozent der Abgeordneten im Bundestag für ein Verbot der sogenannten Grauen Wölfe stimmen, führte sie auf Twitter aus. Zuvor hatten sich der CDU-Politiker de Vries und die Linken-Politikerin Dagdelen für ein gesetzliches Vorgehen gegen die Gruppierung und ihre Symbole wie den Wolfsgruß ausgesprochen. Beim Wolfsgruß werden zwei Finger einer Hand als Ohren abgespreizt und die anderen drei zur Schnauze geformt. Die Regierung in Österreich plant bereits ein Verbot der Geste.



Der Politologe Kemal Bozay stellte den Wolfsgruß in einen Zusammenhang mit dem Hakenkreuz. Beides habe keinen Platz in der Gesellschaft, erklärte er. Laut Bozay dürften die Grauen Wölfe die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland mit Ende 2017 geschätzt mehr als 18.000 Anhängern sein. Zum Vergleich: der Verfassungsschutzbericht von 2017 verzeichnete für die NPD 4.500 Mitglieder. In der Geschichte der Turkvölker hat der Wolf eine besondere Bedeutung.