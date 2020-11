Die rechtsextreme türkische Organisation Graue Wölfe soll in Frankreich verboten werden.

Dies kündigte Innenminister Darmanin vor einem Parlamentsausschuss in Paris an. Die Entscheidung fällt inmitten von Spannungen mit Ankara im Zusammenhang mit den umstrittenen Mohammed-Karikaturen. In der Türkei und anderen islamisch geprägten Ländern hatten Äußerungen von Frankreichs Staatschef Macron Empörung ausgelöst, die religionskritischen Karikaturen seinen von der Meinungsfreiheit gedeckt. Zuletzt war Macron allerdings von den Vereinigten Arabischen Emiraten in Schutz genommen worden.

