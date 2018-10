Die nordrhein-westfälische Staatssekretärin für Integration, Güler, hat sich besorgt über die Verwendung des Grußes der Grauen Wölfe (Bozkurtlar) durch Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan in Köln geäußert.

Die Bilder während des Staatsbesuchs seien verstörend gewesen, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Jeder, der sich an den Aufnahmen rechtsextremistischen Ausschreitungen von Chemnitz gestört habe, könne hierzu nicht schweigen - auch wenn es sich bei den Extremisten um eine Minderheit handle. Gleiches gelte für die sogenannte Rabia-Hand, den Gruß der Muslim-Brüder. Er wird mit dem Daumen nach innen geklappt und den restlichen vier Finger abgespreizt gebilde; Erdogan selbst zeigte ihn bei seiner Ankunft in Berlin.



Zuvor hatte der Politikwissenschaftler Ismail Küpeli kritisiert, dass die Sicherheitskräfte nicht eingeschritten seien. Die islamistischen Parolen und die Symbole der "faschistischen, ultranationalistischen Grauen Wölfe" seien allesamt öffentlich wahrnehmbar gewesen. Leider gebe es immer noch kaum Gegenwehr gegen diese demokratiefeindlichen Gruppierungen, schrieb er auf Twitter. Dazu stellte er ein Video des Journalisten Frank Schneider, auf dem Menschen mit türkischen Fahnen zu sehen sind, die den "Takbir" skandieren: "Allahu akbar" ("Gott ist der größte") und rufen: "Ya allah, bismillah, allahu akbar" ("Auf geht's, im Namen Gottes, Gott ist der Größte"). Die Äußerungen sind für sich genommen nur Ausdruck von Religiosität. Im Kontext der Erdogan-Visite sind sie jedoch politisch zu verstehen.



Ähnlich äußerte sich der Buchautor und Journalist Philip Plickert. Er wies auf Bestrebungen der Regierung in Österreich hin, Symbole wie den Wolfsgruß oder die Rabia-Hand ab März 2019 zu verbieten. Daran schloss Plickert die Frage an, wie es Deutschland damit halten wolle.



Der Wolfsgruß ("Bozkurt"), ein mit fünf Fingern stilisierter Wolfskopf, gilt unter anderem laut dem Verfassungsgerichtshof in Berlin als Erkennungszeichen der türkischen "Ülkücü"-Bewegung, die im Verfassungsschutzbericht 2016 als rechtsextremistisch bezeichnet wird. Nach Angaben des bayerischen Verfassungsschutzes streben sie nach einer "Großtürkei" und heben das Türkentum besonders hervor.