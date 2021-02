Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Krings, hat sich besorgt über den unorganisierten Teil der rechtsextremen türkischen Bewegung "Graue Wölfe" geäußert.

Dieser Teil sei relativ bedeutend, sagte der CDU-Politiker dem Deutschlandfunk. Es gebe dort eine starke Radikalisierung. Viele Jugendliche aus diesem Bereich seien in sozialen Netzwerken aktiv und verbreiteten dort Hasspostings. Der organisierte Teil der Bewegung versucht sich dagegen nach Krings Ausführungen in der Öffentlichkeit unauffällig zu geben. Die ADÜTDF, der größte Dachverband, sei eher politisch organisiert, während die ATIB, eine Vereinigung türkisch-islamischer Kulturvereine, mehr religiös-kulturell auftrete.



Die AfD-Bundestagsabgeordnete von Storch führte aus, sie halte die Unterstützer der Bewegung für das Resultat einer gescheiterten Integration. Der ehemalige Verfassungsschutz-Präsident, Maaßen, sieht es ähnlich. Mitglieder der Bewegung hätten sich in Deutschland radikalisiert, sagte er. Sie fühlten sich hier nicht mehr als Gäste sondern in Teilen überlegen.



Laut Verfassungsschutz ist die umgangssprachlich "Graue Wölfe" genannte Ülkücü-Bewegung nationalistisch und rassistisch geprägt. Der Bundestag hat die Bundesregierung im November vergangenen Jahres dazu aufgefordert, ein Verbot der Organisation zu prüfen.

Hohe Anforderungen an Verbot der "Grauen Wölfe"

Ein Verbot müsse wasserdicht sein, betonte Krings. Es dürfe nicht die Gefahr bestehen, dass ein Verbot vor Gericht zu Fall gebracht werden. Die Bewegung bemühe sich keine Gewalttaten anzuwenden, was ein Vorgehen der Sicherheitsbehörden erschwere. Außerdem bemühe sich die Bewegung keine Gewalttaten anzuwenden. "Das macht es für die deutsche Strafverfolgung auch nicht einfach gegen solche Entwicklungen vorzugehen", erklärte Krings.



Der Sozialwissenschaftler Kemal Bozay kritisierte, Verfassungsschützer und andere Behörden hätten die Arbeit der Bewegung lange als "folkloristische Tätigkeit" wahrgenommen. Bozay forscht zu Migrationsfragen, Islam und Nationalismus. Es bestehe die Sorge, dass die Grauen Wölfe auch innerhalb der türkischstämmigen Community zu einer Polarisierung führe. Sie stelle ein wichtiges Rückgrat der Bewegung in Deutschland dar.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.